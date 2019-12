Dall’Inghilterra: Chelsea, per gennaio fari puntati su Zaha

Il Chelsea sta facendo piuttosto bene, sia in Premier che in Champions League. Tuttavia, Frank Lampard si aspetta dei rinforzi di spessore durante il mercato di gennaio: secondo quanto riferisce il Mirror, per gennaio la dirigenza dei Blues ha puntato già i fari su Wilfried Zaha. L’esterno offensivo del Crystal Palace piace non poco a Lampard e, dopo il via libera del TAS per il mercato in entrata, l’ivoriano classe 1992 diventa l’obiettivo numero uno.

Foto: Forbes.com