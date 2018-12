Dall’Inghilterra: il Chelsea non molla Pulisic. L’offerta…

Il Chelsea pensa al mercato in entrata e non molla la presa per Christian Pulisic. L’interesse del club londinese per l’esterno americano di origine croata è ormai noto da tempo, ma stavolta l’intenzione è quella di preparare il blitz decisivo per sbaragliare l’agguerrita concorrenza e convincere il Borussia Dortmund. Secondo quanto riferisce il London Evening Standard, per il classe 1998 la dirigenza dei Blues è pronta ad avanzare un’offerta di circa 80 milioni di euro. Pulisic ha il contratto in scadenza nel giugno 2020 e spesso ha aperto alla possibilità di approdare in Premier League. Il Chelsea proverà ad accontentarlo…

Foto: Bavarian Football Works