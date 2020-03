Dall’Inghilterra: Chelsea, Kepa può partire e fari puntati su Pope del Burnley

In casa Chelsea, approfittando della pausa forzata, è un momento di riflessioni e valutazioni. In questa stagione il giovane portiere Kepa non ha convinto particolarmente Franck Lampard e ha trovato poco spazio facendosi scavalcare da Wilfred Caballero nelle gerarchie. Secondo quanto riferito da diversi portali inglese, tra cui Team Talk, il club londinese ha già puntato i propri fari su Nick Pope nel caso caso in cui dovesse esserci una partenza da parte dell’estremo difensore spagnolo. Il 27enne di proprietà del Burnley sarebbe il principale indiziato per sostituire l’ex Atlhetic Bilbao.