Una nuova avventura Oltremanica per Pedro Pereira. Infatti, secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sports uk, il terzino portoghese presto saluterà il Benfica per trasferirsi in Inghilterra. L’ex Sampdoria e Genoa è vicino al Bristol City. Il classe 1998, dunque, presto approderà per la prima volta in Championship

Foto: Twitter Sampdoria