Dall’Inghilterra: Batshuayi in uscita dal Chelsea, c’è il Crystal Palace

Michy Batshuayi l’estate scorsa è rientrato al Chelsea dopo il doppio prestito tra Valencia e Crystal Palace. La dirigenza dei Blues l’ha confermato in rosa mettendolo a disposizione di Frank Lampard. Il nuovo tecnico dei londinesi, però, ha puntato tutto su Tammy Abraham mettendo da parte il belga di origine congolese che, mai come quest’anno, sperava di poter recitare un ruolo da assoluto protagonista all’ombra di Stamford Bridge. Ecco perché, quasi certamente, si arriverà all’ennesimo divorzio tra Batshuayi e il Chelsea, il quarto dal 2016. Sulle tracce del classe 1993 ci sono già diversi club e proprio il Crystal Palace si è già mosso per riprenderlo, ma stavolta a titolo definitivo, come rivela il The Sun.

Foto: The Sun