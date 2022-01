Dall’Inghilterra: Azpilicueta, Jorginho, Kanté e Rudiger contro Lukaku: “Dichiarazioni fuori luogo”

Non si placa la bufera intorno a Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea, bacchettato per le dichiarazioni della scorsa settimana in merito all’Inter. Dichiarazioni che non sono piaciute al tecnico, Thomas Tuchel, che lo ha messo fuori squadra per la sfida contro il Liverpool di ieri, in attesa di un confronto, in programma oggi.

Non solo Tuchel contro Big Rom. Ma anche i senatori dello spogliatoio dei blues danno ragione al tecnico. Secondo quanto spiega The Athletic, sarebbero stati proprio alcuni dei senatori del gruppo a convenire con il tecnico che l’esclusione del belga dal big match contro i Reds era la mossa giusta. La testata inglese fa i nomi dei quattro calciatori che hanno aiutato Tuchel a scegliere cosa fare con il centravanti: Azpilicueta, Jorginho, Kanté e Rudiger. Ovvero i quattro che solitamente tengono al braccio la fascia da capitano dei Blues. Il loro parere è stato fondamentale per confermare all’allenatore che tutto il gruppo è compatto nel condannare il comportamento di Lukaku. “Nessuno riesce a credere a quello che ha fatto, sono state dichiarazioni fuori luogo”, spiegano fonti interne allo spogliatoio a The Athletic.

Insomma, una spaccatura importante anche nello spogliatoio, che oggi si proverà a risanare, con un incontro tra le parti. In caso contrario, Lukaku può davvero già lasciare il Chelsea dopo pochi mesi.

Foto: Twitter personale