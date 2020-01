Dall’Inghilterra: Aston Villa, non solo Piatek. Pressing per Reina

Trovano conferme le voci, provenienti fin da stamattina dall’Inghilterra, non soltanto su Piatek nel mirino dell’Aston Villa (pista di una settimana fa). Ma c’è stata anche una proposta concreta al Milan per Pepe Reina che sta valutando con attenzione l’offerta del club inglese per una nuova, possibile, esperienza della sua lunga carriera. Valutazioni in corso da parte del portiere spagnolo.

Foto: Twitter personale