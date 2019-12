Dall’Inghilterra: Aston Villa, a gennaio tentativo per Pedro

L’Aston Villa è in piena lotta per non retrocedere e attualmente occupa il quartultimo posto in classifica in Premier League con 15 punti. La dirigenza è pronta a investire sul mercato e, secondo quanto riferisce il Telegraph, a gennaio verrà fatto un tentativo per Pedro del Chelsea. L’esterno offensivo spagnolo in questa stagione, con Frank Lampard in panchina, sta giocando veramente poco e i Villans sono pronti ad approfittarne. L’ex Barcellona, inoltre, ha il contratto in scadenza a giugno 2020.

Foto: Twitter Chelsea