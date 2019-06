Dall’Inghilterra: Arsenal, pronto l’assalto a Zaha del Crystal Palace

L’Arsenal è pronto a presentare una maxi offerta al Crystal Palace per assicurarsi le prestazioni di Wilfried Zaha, 26enne attaccante ivoriano, in vista della prossima stagione. E’ questa l’indiscrezione di mercato riportata quest’oggi dal quotidiano inglese The Sun. L’esterno offensivo, legato al Palace da un contratto fino al 2023, ha collezionato 36 presenze nel corso dell’ultima stagione, impreziosite da 10 reti e 10 assist. Il prezzo del cartellino del giocatore si aggirerebbe attorno ai 60 milioni di euro.

Foto: Daily Mail