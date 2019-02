Dall’Inghilterra: Arsenal, pronti 40 milioni per Wan-Bissaka

Nuove indiscrezioni in merito ad Aaron Wan-Bissaka. Il nome del promettente terzino destro è appuntato sul taccuino di numerosi top club, ma nelle ultime settimane ha mosso passi importanti in particolar modo l’Arsenal. Secondo quanto riferiscono diversi portali inglesi, la dirigenza dei Gunners è intenzionata ad avanzare la prima offerta ufficiale al Crystal Palace: sul piatto pronti circa 40 milioni di sterline. Il classe 1997 di origine congolese, nato a Londra, nei mesi scorsi è stato accostato anche al Manchester City. L’Arsenal, tuttavia, vuole accelerare i tempi per sbaragliare l’agguerrita concorrenza.

Foto: sito ufficiale Premier League