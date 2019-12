Dall’Inghilterra: Arsenal, offerta per Volland. Ma il Leverkusen fa muro

L’Arsenal ci prova per Kevin Volland. Secondo quanto rivelano i principali tabloid britannici, tra cui il Daily Mail, il club inglese negli ultimi giorni avrebbe presentato un’offerta per l’attaccante classe ’92 di proprietà del Bayer Leverkusen. Il club tedesco, però per il momento fa muro e ha respinto la proposta dei Gunners con l’obiettivo di trattenere Volland almeno fino al termine della stagione.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal