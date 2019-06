Dall’Inghilterra: Brighton-Arsenal, è duello per Leandro Trossard del Genk

22 reti e 11 assist in 47 presenze. Sono questi i numeri di Leandro Trossard, esterno offensivo classe ’94 del Genk. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, il Brighton avrebbe presentato un’offerta da 18 milioni di sterline per il talentuoso giocatore belga. Sulle sue tracce vi sarebbe tuttavia anche l’Arsenal, che starebbe da tempo monitorando con attenzione Trossard.

Foto: twitter personale del giocatore