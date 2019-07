Dall’Inghilterra: Arsenal ad un passo da William Saliba

Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, l’Arsenal è ad un passo dall’assicurarsi William Saliba del Saint-Etienne. Sul difensore c’è anche il Tottenham, che non ha ancora però formulato un’offerta ufficiale al club francese, che sperava in un inserimento degli Spurs per far alzare il prezzo. L’accordo, secondo Sky Sport UK, prevede anche il ritorno in prestito di Saliba al Saint-Etienne per la prossima stagione.

Foto L’Equipe