Dall’Inghilterra: accordo Manchester City-Dortmund per Akanji

Manuel Akanji è vicino a lasciare il Borussia Dortmund per trasferirsi in Premier League, alla corte di Guardiola. Come riporta The Athletic, c’è un accordo tra il club tedesco e il City per il trasferimento del difensore svizzero, su una cifra intorno ai 17.5 milioni di euro.

Il Borussia ha deciso di accettare le volontà del giocatore di essere ceduto, visto, tra l’altro, che ha un contratto in scadenza nella prossima stagione.

Foto: twitter Borussia Dortmund