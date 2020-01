Dall’Inghilterra: accordo e visite per Piatek al Tottenham

Piatek è pronto a volare in Inghilterra. Secondo quanto riferisce in questi istanti il The Sun, Milan e Tottenham hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del polacco. Nelle casse del Milan circa 28 milioni di sterline e l’ex Genoa firmerà un contratto di tre anni e mezzo. Piatek dovrebbe svolgere le visite mediche per conto degli Spurs entro le prossime 48 ore. Troverebbero, quindi, conferma i rumors inglesi di oggi.

Foto: Milan Twitter