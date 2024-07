Dallinga si presenta: “Riuscirò anche io a farmi valere. I miei idoli sono Ibra e Suarez”

Nella giornata di oggi, direttamente dal ritiro del Bologna a Valles, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Thijs Dallinga. Di seguito le sue prime dichiarazioni in maglia rossoblù:

“La Serie A è un campionato grande e con tanta storia. Tanti grandi giocatori hanno fatto bene qui come Zirkzee, so che riuscirò anche io a farmi valere, anche in Champions. Il mister chiede di fare gol, ecco perché sono qui. Chiede di pressare e di difendere, di essere attivo.

Italiano è esigente, ma deve esserlo. Andiamo a giocare la Champions League, quindi ci serve la pressione per ottenere risultati. Ci sono grandi difensori ma credo in me stesso. Sono in una grande squadra che mi supporterà: ho fatto tanto in Francia e Olanda, penso di farlo anche qui. In Francia ho avuto grandi difensori. Il campionato è paragonabile da questo punto di vista all’Italia, penso di poter far bene da quel punto di vista, mi piace lo scontro con loro. Le notti europee sono un sogno per tutti, la massima esperienza. Il gioco cambia rispetto alle altre partite e spero di fare il mio meglio.

I miei idoli sono Suarez e Ibrahimovic, due grandi attaccanti che seguivo quando ero in Olanda”.

Foto: Instagram Bologna