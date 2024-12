Dallinga-Pobega, il Bologna vince 2-0 contro il Torino. E aggancia la Juve

Il Bologna la vince nel secondo tempo allo Stadio Olimpico Grande Torino: 2-0, decidono le reti di Dallinga e Pobega. Dopo una prima frazione terminata a reti inviolate dopo il rigore sbagliato da Castro, è proprio il subentrato al posto dell’argentino a mettere in discesa la partita per gli uomini di Italiano. Il tecnico degli emiliani manda in campo Dallinga che ci mette pochissimo a trovare l’appuntamento con il primo gol stagionale in rossoblu (su assist di Miranda). Il sigillo sulla gara arriva con la rete di Tommaso Pobega che batte Milinkovic–Savic. Termina così 2-0, il Bologna vince la sesta partita nelle ultime otto.

Foto: Instagram Bologna