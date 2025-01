Dallinga e Iling-Junior, il Bologna ribalta il Dortmund in due minuti (2-1). E trova la prima gioia in Champions

Prima gioia in Champions League per il Bologna di Vincenzo Italiano: 2-1 al Borussia Dortmund, decidono le reti di Dallinga e Iling-Junior. A sbloccare la gara, però, sono stati i tedeschi al 15′: Holm trattiene Anton, l’arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Guirassy che con il cucchiaio batte Skorupski e porta avanti il Dortmund. Al 35′ arriva un’altra tegola per i rossoblu: problema muscolare per Riccardo Orsolini che lascia il campo in lacrime, al suo posto Iling-Junior. Poco dopo l’ora di gioca, al 63′, Italiano inserisce Dallinga al posto di Castro. E l’olandese ci mette appena cinque minuti a lasciare il segno trovando la rete del pareggio su assist di Odgaard. Il gol è un’iniezione di fiducia per i padroni di casa e, al 67′, arriva anche la rete del sorpasso firmata da Samuel Iling-Junior che si avventa sulla respinta di Kobel – su tiro di Dallinga – e deposita in fondo alla rete. Termina così al Dall’Ara, il Bologna ribalta il Dortmund e trova la prima gioia in Champions.

Foto: Instagram Bologna