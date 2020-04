DALL’INFANZIA DIFFICILE ALL’ESPLOSIONE: SONTJE HANSEN, L’ORO DELL’AJAX

Le big d’Europa hanno messo gli occhi su Sontje Hansen, attaccante classe 2002 dell’Ajax e vincitore del Golden Boot ai Mondiali Under 17 dell’anno scorso in Brasile. Il gioiellino olandese, il cui contratto scade nell’estate del 2021, può essere considerato un investimento fattibile per i top club del Vecchio Continente (su tutte le grandi della Premier League) tenendo conto delle prospettive del ragazzo. Non ancora maggiorenne, il nativo di Hoorn (originario di Curacao) ha giocato due volte nella prima squadra dei Lancieri facendo il suo debutto in Eredivisie con un cammeo di 15 minuti nel rotondo 6-1 al Den Haag a dicembre. Apparizioni che non sono passate inosservate alle tante squadre che lo stanno monitorando con attenzione.

L’Ajax lo ha preso per mano fin da bambino, facendolo crescere con cura fino all’esplosione. Un’infanzia difficile, fatta di tanti sacrifici, con l’aiuto ricevuto dalla Fondazione Leergeld, che offre appoggio alle famiglie meno fortunate. Ma dopo la salita, ecco la discesa: il giovanissimo Hansen si mette in mostra nell’Always Forward, un piccolo club dilettantistico di Hoorn, dove è rimasto fino al 2013, anno nel quale viene notato dagli scout di AZ e Ajax che immediatamente gli fanno fare dei provini. Entrambi i test hanno esiti positivi, ma alla fine Hansen sceglie i Lancieri, entrando a far parte di uno dei settori giovanili più floridi del mondo. Quindi la scalata e la consacrazione: sei gol al Mondiale Under 17 in Brasile, applausi e un contratto da professionista. Nell’Ajax Under 19 ha realizzato 14 gol e 14 assist in 46 partite, prestazioni che gli sono valse la promozione in prima squadra alla corte di Ten Hag.

Finte, strappi, accelerazioni: Sontje Hansen è un diamante purissimo, un attaccante duttile che predilige partire da sinistra per accentrarsi, perfetto per un 4-3-3. E’ molto bravo quando parte in progressione palla al piede e semina in dribbling i suoi dirimpettai, ma sa anche proporsi senza palla e chiedere l’uno-due. Ha una tecnica notevole e un gran senso del gol che che gli consentono di mettere a segno delle reti di pregevole fattura. L‘Ajax sa bene di avere tra le mani una delle più grandi promesse del calcio olandese, e non solo. Ma le big si sono già mosse per studiarlo con molta attenzione, pronte ad entrare in scena per assicurarsi le prestazioni dell’ennesimo baby d’oro targato Ajax.

Foto: Twitter ufficial Ajax