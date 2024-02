DALL’INCUBO ARITMIA CARDIACA AL SOGNO DELL’ESORDIO IN SERIE A: LEONARDO CERRI, LA PUNTA NEXT GEN DELLA JUVE

All’84’ di Juventus-Udinese, Massimiliano Allegri ha deciso di far esordire Leonardo Cerri all’Allianz Stadium: un banco di prova importantissimo, se si considera che è entrato nei minuti finali con il punteggio di 0-1 in favore dei friulani.

Cerri è stato prima inserito tra i convocati e il motivo è semplice: non c’è Dusan Vlahovic – che dovrebbe tornare a disposizione contro il Verona – e non c’è neppure Moise Kean, rimasto a Torino dopo il mancato trasferimento all’Atletico Madrid.

Cerri è un attaccante di 20 anni: ne compirà però 21 il prossimo mese, essendo nato a Roma il 4 marzo del 2003. Per il quarto anno di fila indossa la maglia della Juventus Next Gen, in Serie C: in questa stagione ha messo a segno 5 reti in 20 presenze, l’ultima delle quali contro l’Ancona il 3 febbraio. Prima punta, centravanti alto (un metro e 98) e potente. E non è un caso che, per affinità di fisico, qualcuno lo abbia già accostato a Luca Toni.

La Juventus lo ha portato a Torino ormai cinque anni fa, nel 2019, dopo che Cerri aveva inserito nel proprio curriculum anche un’esperienza nelle giovanili del Pescara: prima Leonardo ha giocato nell’Under 17 bianconera, quindi è salito in Primavera, infine è diventato un punto fermo della Next Gen. Con la quale, peraltro, è andato a segno all’esordio assoluto in terza serie: 1-1 in casa della Pro Sesto nel gennaio del 2021.

Cerri non era mai stato convocato in partite ufficiali dalla Juventus. Con la prima squadra, però, ha esordito in un’amichevole giocata contro l’Arsenal, all’Emirates Stadium, nel dicembre del 2022: 2-0 a favore dei Gunners il punteggio, con il giovanissimo Leonardo inserito da Allegri a 12 minuti dalla fine al posto di Moise Kean.

Il 20 settembre del 2021 la Juventus annunciava che l’attaccante, allora in forza alla Primavera, si era dovuto sottoporre a un intervento per curare l’aritmia cardiaca: “Juventus Football Club – recitava il comunicato bianconero – comunica che Leonardo Cerri è stato sottoposto a trattamento ambulatoriale per la correzione di una aritmia cardiaca benigna. Il giocatore dovrà osservare un periodo di riposo di circa 4 settimane prima della ripresa dell’attività sportiva agonistica”.

Cerri è guarito, è tornato in campo, è tornato a segnare e sognare. Lasciandosi così alle spalle il grande spavento.

Foto: Instagram Juventus