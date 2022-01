DALLE STRADE DEL SENEGAL AL MITO DI SANCHEZ: BAMBA DIENG, LA STELLA DEL MARSIGLIA

Nella giornata di ieri il Senegal ha battuto 2-0 il Capo Verde, conquistandosi un posto per i quarti di finale della Coppa d’Africa. A segno oltre a Sadio Manè, che ha sbloccato la gara al 63’, anche Cheick Ahmadou Bamba Dieng, gioiello del Marsiglia. Nato a Pikine (nella periferia di Dakar) il 23 marzo del 2000, Dieng è cresciuto calcisticamente tra le fila del Diambars. Nel 2019 ha esordito in prima squadra prima del successivo passaggio a titolo definitivo al Marsiglia. Con i francesi non ci ha messo tanto a incidere: all’esordio, avvenuto il 10 febbraio 2021, nel match di Coppa di Francia contro l’Auxerre in poco meno di dieci minuti ha siglato la sua prima rete tra i professionisti. Dieng è un attaccante molto rapido e tecnico, non a caso il suo grande idolo da bambino è sempre stato Alexis Sanchez. In questa stagione con la maglia dell’OM ha totalizzato finora quattro reti in venti presenze tra campionato e coppa. Pian piano sta entrando nei meccanismi di Sampaoli, tecnico che crede molto nelle qualità del classe 2000 e che lo sta gestendo nel migliore dei modi.

FOTO: Instagram Dieng