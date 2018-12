Dalle delusioni in Champions agli incroci del passato: riecco Roma-Inter

Ancora poche ore e poi andrà in scena l’attesissimo big match della quattordicesima giornata di Serie A tra Roma e Inter. Il pubblico dell’Olimpico, purtroppo, non potrà assistere al confronto tra i due bomber Icardi e Dzeko, a saltare l’appuntamento sarà il bosniaco a causa di un acciacco fisico. L’altro illustre assente? Radja Nainggolan che, ironia della sorte, dovrà posticipare la sua prima sfida contro i suoi ex compagni. Non si tratterà certamente di uno scontro scudetto o, almeno attualmente, di uno spareggio per l’accesso in Champions vista la differenza di punti e il ritardo dei giallorossi in classifica, ma resta pur sempre Roma-Inter e la passione in questo caso prende comunque il sopravvento. Ne sa qualcosa Luciano Spalletti che, prima di trasferirsi a Milano e all’ombra della Madonnina, sedeva proprio su quella panchina oggi occupata da Eusebio Di Francesco. Quanti incroci in passato… in particolar modo se consideriamo la stagione 2009-2010 con il duello per il tricolore e non solo con Claudio Ranieri e José Mourinho come principali protagonisti. Oggi Roma-Inter ha tutt’altra storia da raccontare e i due tecnici ne sono consapevoli. Inoltre, in settimana sono arrivate delle delusioni europee, precisamente in Champions League, non di poco conto rispettivamente contro Real Madrid e Tottenham. La voglia di riscatto, pertanto, sarà il filo conduttore di una sfida che rimarrà indubbiamente una delle più emozionanti del nostro calcio.

Foto: Roma e Inter Twitter