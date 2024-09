Dall’Austria: Danso si dovrà operare al cuore

Kevin Danso è costretto a fermarsi nuovamente per problemi di salute. Il classe ’98, una volta saltato il trasferimento alla Roma per la rilevazione di un’extrasistole ventricolare, ha effettuato degli esami supplementari per comprendere la reale entità dell’anomalia cardiaca venuta fuori nel corso delle visite mediche con il club dei Friedkin. Stando a quanto riporta la stampa austriaca, i nuovi test avrebbero evidenziato la presenza di cicatrici nel cuore. Dopo essersi consultato con un numero considerevole di cardiologi nelle ultime settimane, Danso dovrà operarsi per risolvere definitivamente il problema e tornare a giocare regolarmente. Il Lens, squadra con cui si è allenato anche in settimana, lo aspetterà

Foto: Instagram Danso