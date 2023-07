Dall’Argentina: Wanda Nara è malata di leucemia

Wanda Nara, moglie dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, sarebbe affetta da leucemia. Ad annunciarlo il giornalista Jorge Lanata, conduttore del programma radiofonico Radio Mitre. Notizia confermata da altre fonti vicine alla procuratrice e showgirl. La donna è stata ricoverata, nella notte dello scorso mercoledì, nella clinica di Los Arcos, a Buenos Aires per via di alcuni forti dolori addominali. Mauro Icardi sarebbe con Wanda in queste ore dove la donna si sta curando.

Foto: Instagram Icardi