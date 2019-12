In Argentina sono sicuri, presto Matias Silvestre potrebbe tornare a giocare. Secondo quanto riferiscono i principali media, l’ormai ex difensore di Inter e Sampdoria svincolatosi a luglio dall’Empoli è finito nel mirino del Rosario Central. Sono stati avviati i contatti e il 35enne italo-argentino è pronto a rimettersi in gioco per tornare protagonista in Superliga.

Foto: Twitter Empoli