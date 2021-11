Ricky Alvarez ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato per via dei troppi infortuni. L’ex giocatore – tra le altre – di Inter e Sampdoria, chiuderà la carriera con la maglia del Velez. La prossima sarà l’ultima partita in casa del club argentino di questo campionato e quindi molto probabilmente il pubblico saluterà Ricky Maravilla. Lo riporta Tyc Sports.

FOTO: Instagram Ricky Alvarez