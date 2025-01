Dall’Argentina: problemi per Perez e Silvetti, l’Inter vira su Andino

Novità importanti dall’argentina in merito ai due giocatori del Newell’s Old Boys, Tomas Perez e Mateo Silvetti, calciatori accostati all’Inter, tanto che nei giorni scorsi una trattativa con tanto di viaggio in Italia del presidente del club Ignacio Astore. Stando quanto riportato dal giornalista de La Capital, Hernan Cabrera, l’affare sembra destinato a saltare. L’Inter, infatti, non avrebbe accettato la richiesta del Leproso di otto milioni complessivi per il centrocampista, obiettivo immediato dei nerazzurri. Adesso l’Inter ha cambiato obiettivo e si dirige verso Santino Andino, esterno offensivo del Godoy Cruz.

ATENCIÓN: A esta hora caído definitivamente la chance que Tomás Pérez y Mateo Silvetti pasen al Inter. El Nerazzurri irá de lleno por Santino Andino de Godoy Cruz @LT8am830 @lacapital pic.twitter.com/NAbB95jnt5 — Hernán Cabrera (@cabrerahercap) January 24, 2025

Foto: Instagram Andino