Dall’Argentina: “Nico Gonzalez non farà esami strumentali. Ha subito un colpo al tallone”

Espn Argentina riporta le parole del giornalista Leandro Alves che, a SportsCenter, parla delle ultime dal ritiro dell’Argentina: “Quelli che ieri non avevano minuti hanno fatto un allenamento normale. Il resto ha lavorato in palestra. La buona notizia è che né Alexis Mac Allister né Nico González non faranno esami strumentali, quindi si capisce che l’evoluzione è buona e arriveranno senza problemi alla partita con la Colombia. Bisognerà vedere che cambiamenti farà Scaloni, ma sicuramente ci saranno”.

Sulle condizioni di Nico Gonzalez interviene anche Gaston Edul di Tyc Sports: “Nico González ha fatto gli esami e non ha niente. Solo dolore per il colpo al tallone. Domani ci proveranno. Non è escluso per la partita contro la Colombia”.

Foto: Instagram Juventus