Dall’Argentina: Milan, piace l’esterno offensivo Julian Alvarez

Secondo quanto riportato da TyC Sports, il Milan avrebbe messo nel mirino Julián Álvarez, classe 2001 del River Plate e della nazionale argentina che ha appena trionfato in Copa America. Il calciatore ha un contratto fino al 31 dicembre 2022 e una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Il suo agente potrebbe incontrare a breve la dirigenza rossonera. Si intravedono spiragli per una trattativa, anche se la concorrenza è molto folta. In pole, infatti, sembrerebbe esserci l’Aston Villa.

