Nelle ultime ore, come riportato da ESPNArgentina e TyC Sport – Diego Armando Maradona è stato ricoverato in in una clinica a La Plata “per un problema mentale ed emotivo” come ribadito da ESPN. Non si tratta dunque di Covid-19 per il Pibe de Oro che solo qualche giorno fa aveva festeggiato il compleanno. Nel frattempo, attese nuove informazioni da La Plata.

Foto: Marca