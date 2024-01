Dall’Argentina: Luka Romero vuole il Boca, trattativa con il Milan

Aggiornamenti dall’Argentina su Luka Romero. Secondo quanto raccontato da Cesar Luis Merlo, il Boca sta trattando con il Milan per ottenere il prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha dato il via libera al trasferimento, il Boca per lui è una priorità e si tratta di una richiesta di Diego Martinez. Romero ha dato la precedenza al Boca rispetto alle ipotesi spagnole, mentre il Como – che ci ha creduto a lungo – per il momento è fuori dai giochi.

Foto: Instagram Romero