Dall’Argentina: Lautaro è arrivato, saranno valutate le sue condizioni

Come raccolto da TyC Sport in Argentina, dopo Lionel Messi, Di Maria e Paredes, anche Lautaro Martinez ha raggiunto il ritiro della Nazionale, con un volo charter insieme ad altri compagni, Ezeiza, sede del ritiro, dove prepareranno le due sfide contro Paraguay e Perù valide per il girone di qualificazione sudamericano al Mondiale in Qatar 2022. L’attaccante dell’Inter sarà seguito dallo staff medico dell’Albiceleste dopo il piccolo intoppo prima della gara contro l’Inter. Per il Toro nulla di preoccupante secondo le prime informazioni visto che contro gli orobici è andato in gol.

Foto: twitter Inter