Dall’Argentina: l’Arsenal su Molina dell’Udinese

Secondo quanto riporta il quotidiano argentino Olé, l’Arsenal è molto interessato a Nahuel Molina, terzino dell’Udinese autore di una grande stagione in Friuli. L’esterno argentino, autore di 7 gol in campionato, ha attirato le attenzioni di Arteta, che lo vedrebbe come un rinforzo importante.

Stando a quanto si legge, l Gunners potrebbero inserire anche Pablo Marì nella trattativa, giocatore già questa stagione in forza all’Udinese.