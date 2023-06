Dall’Argentina: James Rodriguez vicino al Boca Juniors

James Rodríguez è molto vicino a vivere una nuova avventura in Argentina, in particolare nelle file del Boca Juniors. Il giornalista Javier Hernández Bonnet, molto vicino al Boca Junior, ha affermato a Blu Radio che il colombiano giocherà a La Bombonera dopo che un gruppo di imprenditori ha acquistato i diritti del giocatore per portarlo poi a Buenos Aires.

James Rodriguez, la scorsa stagione all’OIympiacos, tornerà quasi certamente in sudamerica.

Foto: twitter Colombia