Carlos Alcaraz vanta già tantissimi estimatori nonostante la giovane età, il classe 2003 del Racing Avellaneda avrebbe offerte anche dalla Premier League. Come fanno sapere gli argentini di Tyc Sports, il Southampton avrebbe già formulato un’offerta da circa 10 milioni di euro, il Racing però non prenderebbe in considerazione cifre sotto i 25 milioni. Resta alla finestra il Wolverhampton.

foto: profilo Twitter Racing