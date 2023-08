Dall’Argentina: il presidente del Platense in Italia per chiudere Pellegrino al Milan

Come riportato da TyC Sports e già anticipato (qui per leggere la notizia) la trattativa per il trasferimento di Marco Pellegrino al Milan è in dirittura d’arrivo.

Il Presidente del Platense, Sebastián Ordoñez, giungerà nella giornata odierna in Italia per definire gli ultimi dettagli che porteranno il calciatore argentino alla corte di Pioli.

Pellegrino, difensore mancino classe 2006, cresciuto nelle giovanili del Platense, vanta 17 presenze ed un gol nel corso dell’ultima stagione con il club argentino.

Foto: Twitter Platense