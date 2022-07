Dall’Argentina: il Boca Juniors vicino a Vidal

Il futuro di Arturo Vidal potrebbe essere in Argentina. Secondo quanto riportato da TyC, la pista che porta il centrocampista cileno al Boca Juniors sta diventando sempre più calda. Secondo quanto riferisce il portale argentino, il club di Buenos Aires avrebbe avanzato una prima offerta formale al cileno e le due parti sembrano molto vicine. Gli Xeneixes avrebbero proposto al cileno un contratto triennale diviso in due parti. Una prima parte fino al 31 dicembre 2023 e la seconda parte attraverso un’opzione di rinnovo per un ulteriore anno e mezzo.

Foto: Twitter Inter