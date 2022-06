Dall’Argentina: il Benfica accelera per Enzo Fernandez

Stando a quanto riportato da TyC, il Benfica sarebbe ad un passo da Enzo Fernandez. Il ventunenne ora al River, potrebbe presto arrivare in Europa. I portoghesi infatti hanno presentato un’offerta da 18 milioni di euro per il 75% del centrocampista. L’argentino che nell’ultima stagione ha collezionato trentaquattro presenze segnando otto gol, in passato era stato cercato anche dal Milan, che però ha preferito concentrarsi su altri colpi. Un prospetto importante e giovane per una squadra, il Benfica, che punta molto su quest’aspetto.

Foto: Twitter River Plate