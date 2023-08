Dall’Argentina: Dominguez, forte interesse di Nottingham Forest e Galatasaray

Continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Nicolas Dominguez in casa Bologna. Il calciatore è in scadenza con il club emiliano e, al momento, non ci sono margini di trattativa per il rinnovo, motivo per il quale non è scontata una sua permanenza in rossoblu. Stando quanto riportato da Cesar Luis Merlo per TyC Sports, il Nottingham Forest e il Galatasaray sarebbero fortemente interessate al calciatore argentino e avrebbero fatto offerte ai rossoblu.

Foto: Instagram Dominguez