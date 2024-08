Dall’Argentina: domani Palacios non giocherà. L’Inter lo aspetta

Tomas Palacios – come anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia – è il nome in pole per completare il reparto difensivo dell’Inter di Simone Inzaghi. E arriva una notizia interessante direttamente dall’Argentina. Secondo il giornalista Juan Andres Tuzzi di MDZ, domani il difensore dell’Independiente Rivadavia, non scenderà in campo domani contro il Talleres (proprietario tra l’altro del suo cartellino) a causa del suo imminente trasferimento all’Inter.

#Inter prosegue l’attività di monitoraggio di giocatori futuribili. Tra i profili seguiti c’è anche quello di Tomas #Palacios classe 2003 attualmente in forza all’Independiente Rivadavia — Gianluigi Longari (@Glongari) August 13, 2024

foto: Instagram Palacios