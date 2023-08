Conferme dall’Arabia: Mancini sarà il nuovo CT della Nazionale

Dopo nemmeno 24 ore dalle esternazioni rilasciate da Gravina che si è detto dispiaciuto che Mancini gli abbia comunicato le dimissioni a mezzo pec e che ritiene offensive le dichiarazioni dell’ex tecnico secondo cui tra le ragioni della sua scelta di lasciare la panchina azzurra vi è quella dei cambiamenti nel suo staff imposta dal Presidente della FIGC, come anche anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia, dall’Arabia Saudita arrivano sempre più conferme che vogliono ormai imminente l’annuncio di Mancini e del suo staff sulla panchina della Nazionale saudita.

Pare sia prevista nei prossimi giorni una riunione tra Mancini, il suo staff ed i vertici della Nazionale dell’Arabia Saudita (sebbene in questi casi è consuetudine che a condurre le redini degli accordi siano direttamente i plenipotenziari della famiglia reale).

Mancini guiderebbe il nuovo team durante la prossima Coppa d’Asia che si giocherà in Qatar e siederebbe in panchina almeno fino ai prossimi mondiali del 2026.

Addirittura alcuni media sauditi affermano che il tecnico avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Nazionale già da qualche mese.

Foto: Vivoazzurro