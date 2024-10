DALLA YOUTH LEAGUE AL PRESTITO ALL’AVS: RODRIGO RIBEIRO, UN TALENTO DA 80 MILIONI DI CLAUSOLA

Tra i più giovani calciatori a calcare il campo del massimo campionato portoghese c’è il classe 2005 Rodrigo Ribeiro, vivaio Sporting Lisbona. La giovane promessa portoghese ha mostrato il suo talento sin dall’arrivo nel club nel 2017. Cresciuto attraverso tutti i livelli giovanili, Ribeiro è stato premiato con un contratto fino al 2028, con una clausola rescissoria di 80 milioni di euro.

Agilità e dribbling come parole d’ordine, caratteristiche che gli permettono di sfruttare il gioco in profondità e sorprendere le difese avversarie. Nonostante la giovane età, ha già collezionato presenze nella squadra B e ha fatto parte della prima squadra sotto la guida di Rúben Amorim (destinato ormai a diventare il nuovo allenatore del Manchester United). Esordisce coi Leões il 9 marzo 2022 in occasione della partita di UEFA Champions League pareggiata a reti inviolate contro il Manchester City, subentrando a Islam Slimani nei minuti finali. Nello stesso anno è stato inserito nella lista “Next Generation” dei sessanta migliori talenti nati nel 2005, redatta dal quotidiano inglese The Guardian.

Il primo febbraio 2024 viene ceduto in prestito al Nottingham Forest fino al termine della stagione. Con il club inglese colleziona appena quattro presenze e fa ritorno al club di Lisbona. Un’esperienza Nella stagione attuale, ha contribuito con gol e assist nella Liga 3, mostrando maturità e potenziale per crescere ulteriormente come finalizzatore: il club ha valutato come concluso il suo percorso tra le giovanili, cedendolo in prestito all’Avs Futebol di Aves per dargli modo di crescere. E lo Sporting aspetta di riabbracciarlo.

Foto: Instagram Rodrigo Ribeiro