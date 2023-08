DALLA VITTORIA DEGLI EUROPEI U19 ALL’ESORDIO IN PREMIER: LUCA KOLEOSHO, UN TALENTO ITALIANO AL BURNLEY

Ieri sera ha preso il via la stagione 2023-24 di Premier League, in campo Burnley e Manchester City. Una partita che ha visto i Citizens vincere per 3-0 con la, solita, doppietta di Erling Haaland e il protagonista della notte di Istanbul, Rodri. Ma tra le fila dei padroni di casa c’era un pizzico d’Italia: Luca Koleosho, ala classe 2004 reduce dalla vittoria dell’Europeo U19 con la Nazionale italiana guidata dal ct Bollini.

Luca è un’ala d’attacco. Destro di piede, è rapido ed efficace nel dribbling, abilità che gli permettono di saltare spesso l’uomo in 1 contro 1. In campo dimostra sempre grande personalità, non ha paura di puntare l’avversario e andare al tiro.

Nato negli Stati Uniti d’America, per la precisione a Trumbull, Connecticut, il 15 settembre 2004. Il padre è nigeriano, la madre italo-canadese. Motivo per cui, finora, ha potuto giocare per tre diverse Nazionali: Usa, Canada e Italia. E volendo potrebbe aggiungerne ancora una al suo curriculum, quella della Nigeria. Appena 11enne ha deciso di trasferirsi dal Canada (la madre è di Montreal) in Spagna per andare a giocare nel Reus, club catalano fallito nel 2020.

L’Espanyol ha fiutato l’affare e si è accaparrata Koleosho, inserendolo dapprima nelle giovanili e ora in prima squadra. Nell’ultima stagione ha raccolto, con la prima squadra, 6 presenze tra Liga e Copa del Rey, segnando in massima serie spagnola contro l’Almeria nel 3-3 dell’ultima giornata. Numeri importanti per un ragazzo che ha da poco compiuto 18 anni e che nel corso della stagione è stato rallentato da un infortunio.