Dalla Turchia: offerta CSKA Mosca per Muriqi

Saranno prevedibilmente gli ultimi giorni di Muriqi alla Lazio, passaggio fondamentale per sbloccare il mercato in entrata. Secondo quanto riportato su Twitter alle 15,27 da Ertan Suzgun, giornalista turco, c’è stato un sondaggio con relativa offerta del CSKA Mosca. Ora è attesa la risposta della Lazio con una svolta che – dopo i sondaggi di altri club – permetterebbe di sbloccare il mercato in entrata. Burkardt, come già segnalato, è un nome che piace a Sarri per l’attacco, vedremo gli sviluppi.

Foto: Instagram Lazio