Dalla Turchia: Napoli, offerta per Szymanski del Fenerbahce

Sebastian Szymanski entra in orbita Napoli. Stando quanto riportato dal portale turco Aksam, il club di De Laurentiis ha presentato un’offerta ai turchi da circa 20 milioni di euro bonus compresi. Il polacco – si legge – ha tanta voglia di giocare in Serie A e il club turco è prossimo ad accettare la proposta. Szymanski la scorsa stagione ha giocato 13 gol e 19 assist in 55 partite con la maglia del Fenerbahçe.

Foto: Instagram Szymanski