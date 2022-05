Dalla Turchia: l’Udinese in pressing per Hadziahmetovic

L’Udinese prepara la prossima stagione, quella del post Cioffi. Come ha spesso abituato, il sodalizio friulano inserirà diversi innesti nell’organico e, come raccolto dai turchi di Merhaba Gazetesi, uno di questo dovrebbe essere Amir Hadziahmetovic, 25enne centrocampista in forza al Konyaspor. Calciatore molto duttile, capace di poter giocare avanti la difesa, trequartista o esterno, nell’ultima Super Lig ha messo a segno due gol e refertato cinque assist. Nazionale bosniaco, potrebbe approdare in Italia per circa sette milioni di euro. Trattativa in stato avanzato, Hadziahmetovic vicino all’Udinese.

Foto: Twitter Udinese