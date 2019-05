Dalla Turchia: Inter, a un passo Elmas del Fenerbahce. I dettagli

Direttamente dalla Turchia arrivano importanti novità sul mercato dell’Inter. Secondo quanto rivela il magazine ‘Boxer’, il Fenerbahce (in particolare il presidente Ali Koc e l’allenatore Ersun Yanal) avrebbe dato il via libera per il trasferimento di Eljif Elmas ai nerazzurri. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, il giovane centrocampista classe ’99 è ormai a un passo dall’Inter, operazione da circa 11 milioni di euro: nei prossimi giorni potrebbe sbarcare a Milano per le visite e per la firma sul contratto.