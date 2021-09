Dalla Turchia: il Besiktas ci prova per Pjanic

Secondo quanto riporta il media turco, A Spor, con una notizia riportata intorno alle 16.30, nelle ultime ore, il Besiktas si sarebbe fatto sotto per Miralem Pjanic. Il club campione di Turchia spinge per avere a disposizione l’ex calciatore di Juventus e Roma che vuole lasciare il Barcellona ad ogni coso visto che il tecnico Koeman continua a non considerarlo.

Ci sarebbe addirittura un accordo tra Besiktas e Barcellona sulla base del prestito, mentre proseguono i contatti tra l’entourage del calciatore e la società per definire le condizioni del contratto.

Pjanic era stato vicino al ritorno alla Juventus ma nell’ultimo giorno di calciomercato i bianconeri si erano poi ritirati dalla trattativa non potendo coprire l’ingaggio del bosniaco.

Foto: Twitter personale