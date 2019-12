Dalla Turchia: Galatasaray, contatti per il terzino Saracchi del Lipsia

Il Galatasaray è alla ricerca di un terzino sinistro e, secondo quanto riferiscono i principali media turchi, ha avviato i contatti per Marcelo Saracchi. Il cartellino del giovane laterale italo-uruguaiano è di proprietà del Lipsia, club in cui il classe 1998 ex River e Danubio sta trovando poca continuità. Il sodalizio turco attualmente è in una posizione di vantaggio e spera di chiudere a breve l’operazione.