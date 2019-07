Vitor Hugo potrebbe lasciare la Fiorentina. Ne sono certi in Turchia: il portale Trt Spor ha infatti annunciato una trattativa in stato avanzato tra il club viola e il Besiktas per la cessione del difensore brasiliano. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito annuale con opzione per il riscatto.

Foto: zimbio